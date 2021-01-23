Макгрегор — Порье: прогноз Петра Яна на бой-реванш 24.01.2021
Действующий чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян поделился ожиданиями от боя-реванша Конора Макгрегора и Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 257 24 января. Начало поединка — не ранее 7:00 мск.
Ставка: тотал больше 2.5 раунда за 2.32.
«Думаю, что реванш будет более конкурентным, чем первый бой. Предыстория этих бойцов огромная, большой прогресс произошёл у обоих. Надеюсь на зрелищный бой, чтобы он прошёл как можно больше раундов.
Думаю, что бой завершится досрочно. Один из этих ребят победит досрочно. Ориентировочно — третий-четвёртый раунд», — цитирует Яна Sport24.
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.
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