«Монако» — «Марсель»: во сколько начало матча, где будет трансляция

23 января состоится матч 21-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Марсель». Начало — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».

Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех марсельцев оценён экспертами в 4.35. А ставки на ничью принимаются за 4.25.



Букмекеры считают, что матч чемпионата Франции «Монако» — «Марсель» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.77, на пенальти — за 2.35.