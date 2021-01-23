«Милан» — «Аталанта»: прогноз Максима Калиниченко на матч 19-го тура Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Милан» — «Аталанта».
Ставка: ничья за 4.00.
«Возможно, кто-то может сказать, что на название «центральной встречи тура» эта игра не тянет. Все-таки «Аталанта» не показывает того футбола в Серии А, который был у нее в последних сезонах. Сейчас команда Гасперини идет на промежуточном шестом месте.
А вот «Милан», конечно, отвечает всем критериям топ-команды чемпионата на данный момент. Все еще лидирует в таблице клуб Пиоли. Были у него некоторые проблемы несколько туров назад. Но в тот момент очень помогли ошибки преследователей «Милана». В результате «Интер» со второго места снова отстает от «Милана» на три балла. А от «Наполи» и «Ромы» с третьего и четвертого места миланцы и вовсе оторвались почти на десять очков.
Турнирное положение «Аталанты» тоже не столь плохое. Она хоть и идет шестой, но уступает «Ювентусу» со строчки выше только по разнице забитых голов. А от упомянутых выше «Наполи» и «Ромы» бергамаски отстают всего на балл. Так что плотность в этой части таблицы очень сильная. Все может поменяться после каждого тура.
Однако пока «Аталанта» не может выйти на стабильные результаты. В последних матчах она дважды сыграла вничью с «Дженоа» и «Удинезе». Эти результаты вызывают вопросы. Ведь оба клуба идут ниже середины таблицы. А как тогда подопечные Гасперини сыграют с лидером чемпионата?
Эта вывеска мне нравится. Ее итог непредсказуем. Я не могу сказать, кто точно победит. Да, «Милан» на бумаге сильнее. Однако «Аталанта» не такая простая команда. К важной встрече с таким соперником она может и подготовиться. Да и про «Милан» нельзя однозначно сказать, что он 100% победитель.
Симпатизирую обеим командам. Не могу выявить, кто выиграет. Поэтому предложу немного рискованный вариант для ставки. Мой прогноз – ничья».
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