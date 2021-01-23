«Милан» — «Аталанта»: 500 рублей за регистрацию и ставки на матч Серии А
Сегодня, 23 января, «Милан» сыграет с «Аталантой» в матче Серии А. Начало — в 20:00 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку 500 рублей в Bettery и использовать её на эту игру!
Получить бонус – easy! Выполни два простых шага.
1. Зарегистрируйся в БК Bettery на странице акции.
2. Пройди идентификацию.
После завершения всех процедур Bettery подарит тебе беспроигрышную ставку 500 рублей. Выигрывать — easy!
Рекомендуем вам
- 23 января 2021
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:37
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:06
-
09:00
-
08:30
-
08:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам