«Алавес» — «Реал»: прогноз Александра Вишневского на матч 20-го тура чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 20-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Алавес» — «Реал Мадрид».



Ставка: победа «Реала» в один мяч за 3.60.



«В заявку на матч не включены Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Вальверде, Начо. Самое главное, что в Витории не отправится и Зидан, потому что он словил коронавирус. При таких потерях и после двух поражений подряд без тренера Мадриду будет очень сложно. У меня сразу же возникла идея поставить на «Алавес» с хорошей форой, но пока я думал, то упустил момент. Я увидел, что коэффициент на победу «Реала» вырос с 1,40 до 1,60, после того как стало известно, что у «Реала» будут потери. Поэтому ставка на «Алавес» с форой перестала быть актуальной. Думал, может поставить с форой (+1,5), но там такой коэффициент, что он меня просто разочаровал.



Надо сказать, что и у «Алавеса» не все в порядке. У него три поражения подряд, недавно он влетел в Кубке от «Альмерии», пусть тоже не в основном составе. В общем, команда играет не очень здорово, но может дать бой «Реалу». Кстати, прошлый матч между этими командами «Алавес» выиграл на поле «Реала».



Честно говоря, на этот матч можно было бы ничего и не ставить, но у меня есть график. Нужна ставка на эту игры, поэтому я рекомендую здесь ставку на победу «Реала» с разницей ровно в один мяч. Когда есть несколько ставок с низкими коэффициентами, то можно немного рискнуть, а все ставки с коэффициентом выше трех, всегда будут рискованные, там не бывает верняков. Самое вероятное, что здесь может быть: «Реал Мадрид» проявит характер и сможет вырвать победу, пусть и при таких серьезных потерях.



В составе «Реала» есть очень сильные исполнители, которые могут решить вопрос в свою пользу. Игра будет тяжелой, поэтому мне представляется, что тут может быть победа мадридцев со счетом 1:0 или 2:1. Сколько можно проигрывать! «Реал» должен продемонстрировать свой класс. Многие игроки основного состава не играли в кубковом матче, но вот потеряли два титула. Пора уже набирать очки и выигрывать у «Алавеса». Предполагаю, что в этой ситуации крупной победы «Реала» не будет, но в футболе все случается. Тем не менее поставлю на победу мадридцев с разницей в один мяч».