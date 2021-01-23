Конор Макгрегор — Дастин Порье: прогноз Алексея Олейника на бой 24.01.2021
Российский боец MMA Алексей Олейник, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, поделился ожиданиями от боя-реванша Конора Макгрегора и Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 257 в ночь с 23 на 24 января мск.
Ставка: победа Макгрегора за 1.38.
«У Макгрегора больше шансов, он более скоростной. Уникальная взрывная скорость — его главное преимущество. Если бы у них была равная скорость, они были бы равны и в ударной технике, и в борьбе, но Макгрегор быстрее.
Если бой продлится до третьего раунда, то Порье будет намного легче, у него даже появятся хорошие шансы на победу», — цитирует Олейника News.ru.
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом же раунде.
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