«Алавес» — «Реал» Мадрид: прогноз Максима Калиниченко на матч Примеры

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч испанской Примеры «Алавес» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.62.

«Сейчас «Реал» в чемпионате идет вторым. От своего географического соседа, лидирующего в таблице «Атлетико», он отстает на семь очков. При этом у «матрасников» еще есть игра в запасе. Почти вплотную к команде Зидана также подобралась «Барселона». Ситуация вынуждает «Реал» выигрывать в каждом туре. Это у него пока не выходит.



«Реал» часто теряет очки. Есть проблемы с реализацией у подопечных Зидана. Также нередкими стали у них ошибки в обороне. За пять последних туров «Реал» дважды сыграл вничью. Причем он умудрился поделить очки с двумя командами из зоны вылета, «Эльче» и «Осасуной». А сейчас ему предстоит играть с «Алавесом», который идет чуть лучше них в таблице. Как бы «королевский клуб» не наступил на те же грабли в этой встрече.



«Алавес», конечно, не соперник «Реалу». Клуб идет рядом с зоной вылета. От ближайших преследователей он отрывается всего на одно и два очка. Таким образом, может «Алавес» легко вернуться в число фаворитов на вылет в Сегунду, проиграв несколько раз. И пока кроме поражений эта команда ничего не показывает.



«Алавес» проигрывает уже три тура подряд. Не везет им с расписанием игр. За эти матчи ей попались «Севилья» и «Атлетико». А сейчас предстоит еще сыграть с «Реалом». Надо быть оптимистом, чтобы всерьез верить в успех «Алавеса» в этой встрече.



С другой стороны, «Реал» очень нестабилен в этом сезоне. Преследуют его много проблем. Уже несколько раз шаталось кресло под Зиданом. Время от времени выдает эта команда плохие матчи. Например, последние две встречи приходятся у мадридцев на Кубки. В них они оба раза проиграли – «Алькояно» и «Атлетику» с одинаковым счетом 1:2.



Однако, по моему мнению, эти два вылета из Кубков только разозлят «Реал». Он не позволит себе проиграть в третий раз подряд. Также думаю, что «сливочные» забьют много мячей в этой встрече. Предложу поставить на победу «Реала» с форой (-1.5)».