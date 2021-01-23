Хукер — Чендлер: прогноз Ярослава Перканюка на бой UFC 257

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на бой Дэниел Хукер — Майкл Чендлер на турнире UFC 257.

Ставка: победа Чендлера за 2.22.

«Хукер – универсальный боец. Он может навязать борьбу и в стойке, и в партере. Дэниел практически в каждом поединке имеет существенное преимущество в габаритах, особенно в размахе рук (рост бойца — 183 см, а размах рук – 191 см). Но Дэниел не всегда умело этим пользуется, так как часто позволяет соперника сближаться и из-за этого получает много ненужного урона. Главная слабость новозеландца – выносливость. Хукера хватает на два раунда, дальше он трудно дышит и больше не выдерживает высокий темп.



Чендлер регулярно бьется против соперников, которые заметно превосходят его в габаритах. И для американца — это больше не проблема. Он молниеносно сближается с оппонентами, а на близкой дистанции выкидывает много точных ударов и сразу же пытается провести тейкдаун. На канвасе Майкл еще опасней, ведь он сразу пытается занять доминирующую позицию и наносит секущие удары локтями. Больше всего Чендлер удивляет выносливостью, так как ему удается все три раунда проводить в высоком темпе.



Чендлер имел предостаточно времени, чтобы подготовиться к дебюту в UFC. Американцу подобрали достаточно непростого соперника, но если он одолеет Хукера, то сразу же громко заявит о себе и сделает рывок в рейтинге. В предстоящей схватке Дэниел имеет катастрофическое преимущество в габаритах. Впрочем, разве это когда-то останавливало Чендлера? Майкл сможет сближаться (это делали все с Дэниелом), будет и попадать по Хукеру, и переводить его. Я считаю, либо Чендлер заберет победу по очкам, либо в одном из моментов потрясет соперника и досрочно финиширует.

Ничуть не сомневаюсь, что увидим минимум один тейкдаун от Чендлера. Склоняюсь и к его победе".