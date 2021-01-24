«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка Англии

Известный футбольный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.05.
«Последняя встреча соперников в АПЛ получилась пресной. Но у «Манчестера» стратегически всё неплохо: три победы в четырех матчах, один проигрыш в 12 последних матчах. Как раз уступили «Манчестер Сити».
Команда Сульшера более чем на ходу, чего не скажешь о «Ливерпуле». У команды Юргена Клоппа куда-то исчезли поставленная игра и результат. Не забивают уже в четырех матчах АПЛ подряд.
Учитывая, что всего два матча «Ливерпуля» из десяти последних были верховыми, поставил бы на ТМ (2.5). Здесь высокий коэффициент – около двух. Мне кажется, это разумная и правильная ставка. Также отметил бы, что всего в пяти последних встречах «Ливерпуля» из десяти забивали оба соперника».
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