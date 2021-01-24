Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка Англии
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Известный футбольный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.05.

«Последняя встреча соперников в АПЛ получилась пресной. Но у «Манчестера» стратегически всё неплохо: три победы в четырех матчах, один проигрыш в 12 последних матчах. Как раз уступили «Манчестер Сити».

Команда Сульшера более чем на ходу, чего не скажешь о «Ливерпуле». У команды Юргена Клоппа куда-то исчезли поставленная игра и результат. Не забивают уже в четырех матчах АПЛ подряд.

Учитывая, что всего два матча «Ливерпуля» из десяти последних были верховыми, поставил бы на ТМ (2.5). Здесь высокий коэффициент – около двух. Мне кажется, это разумная и правильная ставка. Также отметил бы, что всего в пяти последних встречах «Ливерпуля» из десяти забивали оба соперника».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021