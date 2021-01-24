«Ман Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Дмитрия Егорова на матч Кубка Англии

Журналист Дмитрий Егоров сделал прогноз на матч 4-го раунда Кубка Англии сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.90.

«Сложно представить, что будет в Кубке. Какие составы, какая тактика. Это всегда лотерея. Вот, например, Сульшер прямо говорит, что Фернандеш устал. Может, он не сыграет. Может, и другие.



Клопп наверняка кого-то побережёт. Это ведь матч не только ради победы, но и ради того, чтобы дать кому-то отдохнуть в чемпионской гонке, поэтому сыграл бы на контрастах. Если в Ливерпуле был унылейший матч, «МЮ» сидел у своих ворот, то сейчас команды будут играть свободно и забьют много мячей. Исполнители для этого есть.



Мой прогноз — тотал больше (3.5)».