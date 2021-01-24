«Эльче» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Эльче» — «Барселона».
Ставка: победа «Барселоны» всухую за 2.40.
«Тяжелая неделя для испанских грандов. Суперкубок выиграл «Атлетик», обыгравший и «Реал», и «Барселону». После этого у них были тяжелые матчи в Кубке Испании с клубами, о которых мы толком ничего не знаем. «Реал» вылетел, «Барселона» все-таки прошла.
«Эльче» ставит перед собой задачу — не вылететь. При этом не могу сказать, что он играет закрыто, только отбивается. Довольно много «Эльче» забивает. Сыграли дома с «Реалом» — 1:1, уступили в гостях «Атлетико» — 1:3. Но забили же. Мало кто забивает команде Симеоне.
«Барса» этот матч будет играть без Месси, у которого дисквалификация не закончилась, но, думаю, что Куман покажет команде, как прагматично добыть очки.
Уверен, очень аккуратно каталонцы сыграют сзади, все перекроют. А впереди даже без Месси есть ребята, которые исполнят.
Жду сложной победы «Барселоны» — 1:0 или 2:0. Но точно всухую».
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