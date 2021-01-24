«Шальке» — «Бавария»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 18-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Шальке» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» с форой (-2.5) за 2.17.

«Все любители немецкого чемпионата знают – нет лучше для «Баварии» соперника, чем «Шальке». Я посмотрел результаты с 2013 года и там просто шоковая статистика – в 18 играх 15 побед «Баварии» и 3 ничьих. При этом, как мы знаем, «Шальке» сейчас переживает тяжелейший момент в своей истории, потому что команда идет на бодром последнем месте. Она сумел кое-как родить одну единственную победу и пропустила уже 44 мяча – это явный аутсайдер, который проигрывает абсолютно всем.



Будет ли сенсация? Я в нее не верю. Мне очень понравился коэффициент на победу «Баварии» с форой (-2,5). Я думаю, что это вполне реалистично, потому что даже в лучшие времена «Бавария» регулярно забивала «Шальке» по три, четыре, пять и даже восемь мячей было относительно недавно. Почему сейчас должно быть иначе? Честно говоря, не вижу особых поводов, потому что никакого прогресса в игре «Шальке» нет.



Наверное, немножко может смущать тот факт, что «Бавария» в последних играх не слишком результативна – у «Фрайбурга» выиграла 2:1, у «Аугсбурга» 1:0. Забивает команда немного, но дырявая оборона «Шальке», плюс историческая параллель. Думаю, что «Бавария» вынужденно сделала паузу, сосредоточившись на игру в обороне, потому что защита в последнее время у баварцев хромала. Они наконец-то сыграли на ноль с «Аугсбургом», и теперь могут полностью расслабиться и наколотить «Шальке» как можно больше мячей.



Я делаю свой выбор в пользу ставки на победу гостей с форой (-2.5), но еще вам скажу несколько статистических фактов, которые вы, возможно, как-то сможете использовать в ваших экспрессах. В десяти последних матчах «Бавария» — «Шальке» счет открывала «Бавария», в девяти последних матчах «Бавария» выигрывала первый тайм, и в десяти последних матчах этих соперников было меньше 4,5 желтых карточек. Соответственно, можете как-то использовать эту статистику».