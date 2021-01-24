«МЮ» — «Ливерпуль»: прогноз Максима Калиниченко на матч 1/16 финала Кубка Англии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.81.

«Еще одна встреча «Ман Юнайтед» и «Ливерпуля». Все любители английского футбола сейчас, конечно, должны получать большое удовольствие. Ведь эту историческую встречу мы будем наблюдать уже второй раз подряд за две недели.



В прошлые выходные эти команды встречались в матче АПЛ. И был не просто матч двух топовых команд, а встреча двух лидеров чемпионата. Решался вопрос, кто останется во главе АПЛ, а кто опустится ниже.



Победителя в той встрече команды не выявили (0:0). Очень уверено играл «Ливерпуль». Если бы не травмы и проблемы с составом, может быть, и выиграл бы. «МЮ» при этом тоже смотрелся весьма неплохо. Начал перехватывать инициативу во второй части матча и был также близок к победе.



Однако после этой ничьей команды провели еще по туру в АПЛ. И вот после него ситуация в таблице кардинально изменилась. Вернее, изменилась только для «Ливерпуля», дома умудрившегося проиграть «Бернли» с минимальным счетом — 0:1. Это первое за очень долгое время домашнее поражение красных. И «Ливерпуль» опустился на 4-е место.



А «МЮ» лихо обыграл «Фулхэм» (2:1) после ничьей с «Ливерпулем» и остался лидером чемпионата. Вообще, команда Сульшера показывает очень хорошие результаты. Выигрывает почти во всех матчах АПЛ. Однако не уверен, что такой же футбол «манкунианцы» смогут показать во второй встрече с «Ливерпулем».



У команды Клоппа сейчас большие проблемы с результативностью. В домашнем чемпионате не может выиграть уже больше четырех матчей. Все это влияет на ментальное состояние команды, которая еще совсем недавно отрывалась от преследователей в АПЛ, лидируя, а сейчас борется за попадание в топ-4.



Кажется, у «МЮ» неплохие шансы. Однако, по-моему, «Ливерпуль» все-таки выиграет. Участие в Кубке им намного важнее. Красным нужны победы, чтобы преодолеть черную полосу. Думаю, Клопп обязательно подготовит своих игроков нужным образом. Их недавняя встреча с «МЮ» могла многое показать немцу. Сейчас ему будет проще выстроить игру.



Моя ставка – «Ливерпуль» победит в этом матче».