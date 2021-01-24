«Милан» — «Аталанта»: обзор матча 23 января, какой счёт, кто победил, как сыграл Миранчук

В матче 19-го тура итальянской Серии А «Милан» проиграл «Аталанте». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
На 26-й минуте матча счёт открыл защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро. Гости разыграли угловой, прошла подача в штрафную — Ромеро опередил Калюлю и головой переправил мяч в сетку ворот. В начале второго тайма полузащитник Йосип Иличич реализовал пенальти. На 77-й минуте форвард бергамасков Дуван Сапата довёл счёт до разгромного. Ромеро протащил атаку по центру, далее сделал пас в штрафную на ход Сапате, который уверенным ударом загнал мяч в ближний угол ворот.
Российский полузащитник Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.
Поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.74, успех клуба из Бергамо оценивался в 2.60. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 2600 рублей. Ставки на ничью принимались за 3.96.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.61, «обе забьют — нет» — за 2.40, пенальти — за 2.45.
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