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Хукер — Чендлер: результат боя UFC 257 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

Хукер — Чендлер: результат боя UFC 257 и сыгравшие коэффициенты букмекеров
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В эти минуты на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В соглавном бою американец Майкл Чендлер встретился с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером.

Победу нокаутом в первом раунде одержал Чендлер. Для него это был дебютный бой в UFC.

Ранее на турнире российский боец Мовсар Евлоев раздельным решением победил американца Ника Ленца. Ещё один российский боец Арман Царукян единогласным решением победил Мэтта Фревола.

Поставить на победу Майкла Чендлера предлагалось с коэффициентом 1.90: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1900 рублей. Успех Дэна Хукера оценивался в 1.95, на ничью давали 47.0.

Досрочное завершение поединка шло за 1.78, а тотал меньше 1.5 раунда — за 2.75.

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