«Эльче» — «Барселона»: прогноз Владимира Чаплыгина на матч чемпионата Испании

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу «Эльче» — «Барселона».

Ставка: тотал меньше 23.5 фола за 1.90.

«В Примере наблюдается поразительная стабильность. И в этом, и прошлом сезоне среднее число фолов крутится вокруг значения больше 27, но меньше 27,5. При этом букмекеры вполне разумно выкатили в качестве водораздела показатель 23,5, поскольку перед нами не обыденный матч, а матч с участием «Барселоны». А значит, каталонская команда быстро и надолго возьмет мяч под контроль.



Впрочем, даже сильно заниженный по сравнению со среднестатистическим тотал фолов оказался, на мой взгляд, немного великоват. С «Барселоной» все понятно: команда берет мяч под контроль и за счет передач низом обосновывается на половине поля соперника. Но и «Эльче» в этом сезоне показывает интересную статистику: по сравнению с другими клубами Примеры, команда не так часто идет в отборы мяча и вступает в верховые единоборства. В итоге, по моим оценкам, потенциальное число фолов лежит в диапазоне от 15 до 20.



Встречу «Эльче» — «Барселона» будет обслуживать бригада арбитров во главе с Валентином Писарро Гомесом. Его индивидуальные показатели не сильно отличаются от усредненной статистики всех арбитров Примеры. Поэтому предполагаемый диапазон фолов остается без изменений — от 15 до 20. Думаю, такого перевеса над букмекерской линией вполне достаточно, чтобы сыграть тотал меньше 23.5 фола».