Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Вашингтон» — «Баффало»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч НХЛ

«Вашингтон» — «Баффало»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч НХЛ
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Баффало».

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Вашингтона» за 1.95.

Хозяева сыграют без российских хоккеистов, которые продолжают отбывать дисквалификацию из-за нарушения протокола безопасности НХЛ. Первый блин вышел на загляденье. «Столичные» обыграли «клинков» на своём льду в серии буллитов (4:3 Б), причём действительно смотрелись активнее. Все три шайбы провели в равных составах, а Якуб Врана набрал два очка. В овертайме подопечные Питера Лавиолетта не использовали большинство, но своего всё же добились.

Букмекеры отдают гостям внушительное преимущество: коэффициент на П2 находится сильно ниже двойки, что вызывает вопросы. Во-первых, «Сэйбрз» провалили старт сезона. В последние годы они, напротив, ловко начинали, а дальше сползали в турнирной таблице. Теперь — четыре поражения из пяти возможных.

«Вашингтон», напротив, держится бодрячком. Без очков со льда ещё не уходил. Три победы и два поражения от «Питтсбурга» за пределами основного времени. В обоих случаях смотрелся как минимум не хуже. То реализации не хватит, то при счёте 4:2 пропустит в формате «5 на 3». Действует нестабильно, но ниже определённой планки не опускается.

Плюс свой лёд и ещё один шанс проявить себя для нескольких хоккеистов. Тот же Врана накануне отыграл почти 19 минут и закончил с показателем полезности «+3»! Шустрому чеху нужно пользоваться моментом, ведь с возвращением Овечкина и Кузнецова возможностей выйти на первый план станет меньше.

Статистика очных встреч также на стороне «Кэпс» — четыре победы в основное время и поражение по буллитам в пяти недавних случаях. Проверять ли 1Х за 2.05 — дело вкуса. В принципе, линия даже позволяет взять Ф1 (+1) за крепкий коэффициент 1.78. Если гости выиграют в одну шайбу, случится возврат.

Нам же больше нравится ИТБ 2.5 гола «Вашингтона» за 1.95. Оборона у «клинков» откровенно слабая, вратари пока тоже не впечатляют. Айкел и Холл способны проявить себя, однако моменты у «столичных» должны быть.

«Вашингтон» — «Баффало». Прогноз: нет Овечкина и Кузнецова — не беда. Холлу легче не будет
В первой игре без российского десанта «столичные» выиграли по буллитам.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021