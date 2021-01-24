Победа Порье над Макгрегором принесла клиенту «Фонбет» 1 295 000 рублей

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В главном поединке встретились экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион промоушена Дастин Порье.
Победу во втором раунде нокаутом одержал Порье. Это была вторая встреча бойцов. Впервые они встретились в 2014 году. Тогда ирландец победил досрочно в первом раунде.
Этот исход принес крупную сумму клиенту букмекерской компании «Фонбет». Игрок сделал ставку в размере 350 тыс. рублей на то, что американец сможет победить Макгрегора. Этот исход букмекер оценил коэффициентом 3.70. Таким образом, на выплату он получит 1 295 000 рублей.
Другой клиент «Фонбет» поставил на победу Порье 300 000 рублей. На выплату он получил 1 100 000 рублей.
- 24 января 2021
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