«Атлетико» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч 20-го тура Примеры

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Валенсия».

Ставка: победа «Атлетико» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.91.

«Пожалуй, это одна из самых интересных встреч тура. Лидер чемпионата Испании, уже ушедший в довольно серьезный отрыв, мадридский «Атлетико» сыграет с «Валенсией». Отрыв перед туром у него был в семь очков, а есть ещё игра в запасе. И какая-то феноменальная серия у «Атлетико» без ничьих. И можно сказать, что чемпионский фарт «Атлетико» поймал. Опять Луис Суарес в ударе. Два мяча забил в ворота «Эйбара», в том числе и в концовке с пенальти. В общем, действительно сейчас «Атлетико» очень структурно выглядит, плотно и правильно. Таким и должен быть лидер чемпионата Испании.



В первом круге в тяжелейшем матче «Атлетико» вырвал победу 1:0 благодаря автоголу футболиста «Валенсии».



«Валенсия» сейчас находится в турбулентном состоянии. Да, была долгожданная победа над «Вальядолидом» на выезде. В Кубке Испании сыграли нормально. Но в последнем туре «Валенсия» дома не обыграла «Осасуну», хотя предпосылок для победы валенсийцев было более чем.



Тяжело складываются матчи для «Атлетико» с «Валенсией» в последнее время. В прошлом сезоне была ничья 1:1. До этого была победа 3:2, но вымученная.



Сейчас, учитывая плотный и интенсивный график, «Атлетико» наверняка сделает акцент на обороне. Про нынешнюю «Валенсию» не скажешь, что у неё хорошо поставленная игра. За счёт Луиса Суареса и других исполнителей впереди «Атлетико» должен выиграть. Такие победы «Атлетико» частенько даже не вымучивает, а вынашивает. Так это было с той же «Севильей». Там выиграли 2:0. Думаю, здесь может быть похожая ситуация.



Мой прогноз — «победа «Атлетико» и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.91».