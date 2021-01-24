«МЮ» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на матч 1/16 финала Кубка Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.10.

«Только-только команды играли в чемпионате, и мы помним, чем там закончилось, ничья — 0:0. Теперь игра кубковая, и уже в Манчестере. И, честно говоря, мне не кажется, что характер борьбы поменяется. Примерно в том же стиле будут действовать команды. Рисковать никто не станет.



«Ливерпуль» в катастрофическом состоянии находится. Давно не видел такого «Ливерпуля». Почти ничего не забивает команда Клоппа. Дома умудрились проиграть «Бернли». Если не брать кубковый матч против молодежи «Астон Виллы», то четыре матча без голов у «Ливерпуля». Как это может быть, с такой-то атакой, я не представляю. Кризис есть. Когда он отступит, сказать сложно. Наверное, все это идет от неуверенности за тылы, где нет Ван Дейка, нет других центральных защитников.



Здесь рисковать никто не станет, кубковый матч, очень важный. «Манчестер» понимает, что «Ливерпуль» со своими звездами может в любой момент проснуться. Так что я снова здесь поставлю на «тотал меньше 2.5 мяча». Думаю, может все решить один мяч. Сульшер как-то уже приучил, что матчи его команд против других грандов не бывают яркими».