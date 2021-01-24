«Атлетико» Мадрид — «Валенсия»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Валенсия» в 20-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1.5) за 2.44.
«На мой взгляд, сейчас «Атлетико» и «Валенсия» — команды разного уровня. Здесь достаточно заглянуть в таблицу. Мадридцы очень уверенно лидируют, а «Валенсия» всего в трех очках от зоны вылета. Но интересно, что удалось ей великолепно сыграть с «Реалом», разгромить его. Да и «Барселоне» не проиграли на выезде. С «Атлетико» был сложный матч в первом круге. Но там мадридцы дожали. И для меня всё-таки очевидно, что в гостях «Валенсия» выглядит куда хуже, чем у себя.
Да, была трудная игра у «Атлетико» в Валенсии. Но с той поры команда Симеоне почувствовала уверенность. Она дожимает всех соперников, выглядит очень убедительно. Забить «Атлетико» крайне сложно, немногим это удается. И как будто чемпионский фарт уже появился у команды. Это бросается в глаза. И, конечно, фактор Суареса важен. Это человек, способный делать результат. Он забивает, когда это особенно нужно. «Атлетико» сделал невероятное приобретение. Суарес может привести команду к чемпионству.
Здесь, я думаю, в своём стиле «Атлетико» укатает «Валенсию», дожмет её. Где-то Суарес может исполнить, стандарты есть. Да и вообще состав у мадридцев шикарный, слабых мест нет. При этом «скамейка» шикарная. «Валенсия» не выстоит.
Ставлю на «Атлетико» с форой (-1.5)».
- 24 января 2021
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