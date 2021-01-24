«Атлетико» — «Валенсия»: во сколько начало, какой канал покажет, где будет трансляция
24 января состоится матч 20-го тура чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид — «Валенсия». Начало — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех «Валенсии» оценён букмекерами коэффициентом 8.50.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид — «Валенсия» 24 января не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.03, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.96. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.90.
Если обе команды забьют, сыграет ставка 2.20. Коэффициент на пенальти составляет 2.70, на удаление — за 4.40.
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Мадридцы одержали 13 побед в 14 предыдущих турах чемпионата Испании. Звучит угрожающе.
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