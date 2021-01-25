«Динамо» Мн – «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Минск – «Северсталь».



Ставка: победа «Северстали» за 2.65.



«Вашему вниманию представляется достаточно редкая и поэтому весьма оригинальная пара команд. Такую в нашей Континентальной лиге ещё надо поискать.



Какие у нас бывают пары? Если один из соперников значительно превосходит другого в классе (читай – в финансовой ведомости), то появляется «свой клиент», значение которого было расшифровано здесь в цветах и красках неоднократно. Если соперники равны по классу или находятся где-то по соседству, то они, как правило, мутузят друг друга с переменным успехом, совершенно не глядя на то, дома им приходится играть или на выезде (самые сложные для прогнозирования пары). Наконец, существуют пары команд, сильно зависящие от своей площадки и своих болельщиков, и в таких парах хозяева, как правило, выигрывают раз за разом.



Перед вами – исключительная пара. Исключительная тем, что в ней оба соперника отвратительно играют у себя дома. Достаточно посмотреть на статистику личных встреч последних лет, чтобы самому в этом убедиться. Гости выиграли:

— 6 (прописью – шесть) последних междусобойчиков;

— девять из десяти последних междусобойчиков,

— четырнадцать из шестнадцати последних междусобойчиков.



Что ещё нужно в этой паре для определения победителя? На мой взгляд, вышесказанного предостаточно. Поэтому смело ставлю на гостевую победу «Северстали», да ещё в основное время, хоть и с минимальным счётом», — сказал Лебедев.

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