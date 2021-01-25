«Атлетик» — «Хетафе»: ставка Максима Калиниченко на матч Примеры

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Примеры «Атлетик» — «Хетафе».



Ставка: ТМ 1.5 за 2.37.



«Конечно, этот матч не привлёк бы особого внимания, если бы не заслуги «Атлетика» в последние недели. Он смог выиграть Суперкубок Испании. И не просто выиграть, а пройти в полуфинале и финале турнира две самые сильные команды страны.



Сначала «Атлетик» в полуфинале встретился с «Реалом». Весьма уверенно «баски» провели тогда первый тайм, забив два гола. Мадридцы, кроме одного отыгранного мяча, после этого ничем не смогли ответить.



В финале «Атлетик» сразился с «Барселоной». Та уже в полуфинале со скрипом прошла «Сосьедад». Многие думали, что уж в финале каталонцы покажут уровень. Однако и здесь «Атлетик» смог всех удивить.



Снова на равных сыграла команда с топ-соперником, накидав пару голов. Под конец матча «Барса» почти победила, однако на 90-й минуте «Атлетик» сравнял, а в начале дополнительного времени забил и третий мяч – 3:2. «Барселона» была настолько беспомощна, что даже удалился Месси, чего он никогда не делал в своём клубе.



И теперь «баскам» предстоит в Ла Лиге играть с «Хетафе» с 11-го места. Казалось бы, лёгкая победа для клуба, который смог нанести поражения «Барселоне» и «Реалу». Однако в домашнем чемпионате «Атлетик» пока не показывает того футбола, что выдал в Суперкубке. Там он идёт даже ниже «Хетафе» — на 13-м месте с 21 баллом. Очень нестабильно играют «баски» — чередуют ничьи, поражения и победы.



«Хетафе» же не многим лучше «Атлетика». Он стоит чуть выше в таблице, однако результаты его тоже не изобилуют победами. Хотя стоит отметить, что в последних двух турах эта команда смогла одержать победу. До этого она пару раз проиграла и сыграла вничью.



Турнирное положение «Хетафе» весьма шаткое, даже если не брать в учёт «Атлетик», который, победив, опережает его. «Леванте» и «Сельта», стоящие выше и ниже «Хетафе», имеют также по 23 очка. Так что эта команда может легко опуститься ближе к зоне вылета из Ла Лиги. Ну, или наоборот – подняться ближе к середине.



В общем, судя по таблице, встречаются два равных клуба. А вот смотря на последние результаты «Атлетика», одна из сильнейших команд Испании играет с крепким середняком. Думаю, «баски» потратили слишком много сил в Суперкубке. Сейчас они немного расслабятся и не будут так активны.



Не буду гадать точный результат встречи. Лучше предложу поставить на количество голов. Их, по моему мнению, будет немного», — сказал Калиниченко.

«Атлетик» — «Хетафе». Прогноз: баски потеряют бдительность после победы над «Барселоной» «Атлетик» на кураже, но из-за кубковых поединков будет меньше отдыхать. А ведь скамейка не самая внушительная.