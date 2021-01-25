«Спартак» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Торпедо».



Ставка: ничья за 4.04.



«Торпедо» очень хорошо умеет входить в чужое положение. Настолько хорошо, что иногда даже диву даёшься. Особенно когда та команда, в чье положение надо войти, не является прямым конкурентом нижегородцев. А уж когда они находятся в разных конференциях и им вообще нечего делить – тут уж сам бог велел «автозаводцам» помочь коллегам.



А поскольку «Спартак» сейчас находится в такой ситуации, что уезжать из Нижнего Новгорода без двух очков – это практически всё равно что выстрелить себе в коленку, то можно не сомневаться: «Торпедо» проникнется, прочувствует и сделает всё возможное и невозможное для того, чтобы красно-белые в городе на слиянии Волги и Оки были удовлетворены по самую плешь.



Таким образом, для меня в этом матче не до конца выясненным остается один вопрос. «Торпедо» бессловесно и без сопротивления продует в основное время или всё-таки болельщики смогут потешить себя надеждой, основное время не выявит победителя, а уже потом – вот ведь незадача! – «Спартак» победит в овертайме? Склоняюсь к варианту под номером 2 и прогнозирую ничью в основное время и гостевую победу «Спартака» обязательно в овертайме, потому что чёрт его знает, как там может повернуться в буллитной серии», — сказал Лебедев.

«Спартак» — «Торпедо». Прогноз: Знарок, Широков и Пивцакин вернутся в зону плей-офф КХЛ «Спартак» потерпел три поражения подряд, забросив всего две шайбы. И опустился на девятое место.