«Уикомб» — «Тоттенхэм»: ставка Александра Мостового на игру Кубка Англии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Кубка Англии «Уикомб Уондерерз» — «Тоттенхэм».



Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-2) за 2,19.



«Уикомб Уондерерз» прошел в 1/16 финала Кубка ФА после победы над «Престоном» (4:1). «Тоттенхэм» вынес из розыгрыша «Марин» (5:0).



«Шпоры» потеряли концентрацию и не смогли удержать лидирующее положение в турнире Премьер-Лиги, которое удерживали на протяжении нескольких туров. После 18 поединков в активе столичной команды девять побед и шесть мирных исходов, что принесло 33 очка и пятое место в турнирной таблице.



«Уикомб Уондерерз» в минувшем первенстве занял третье место в Лиге1 и вышел во второй по силе турнир Англии. За 23 тура текущего первенства подопечные Гарета Эйнзуорта добыли только три победы и 15 очков, что привело новичка на последнее место, которое гарантировано отправит коллектив первую лигу.



Нельзя не отметить ужасные показатели коллектива в линии обороны, которая пропустила 35 раз.



В составе хозяев не смогут сыграть Гейп и Стюарт. У гостей в лазарете только Ло Селсо.



Клубы английского Чемпионшипа всегда являются неудобным и серьезным препятствием для команд из Премьер-Лиги. Если «Тоттенхэм» подойдет к этому матчу с должным настроем, то шансов у аутсайдера не будет. Ожидаю успех Лондона за счет класса с разницей не менее, чем в два гола», — сказал Мостовой.



«Уиком» — «Тоттенхэм». Прогноз: лёгкая добыча для мудрого Жозе Моуринью и Гарета Бэйла «Уиком» – аутсайдер Чемпионшипа, одержавший лишь три победы за 23 игры. Шансов у него не будет.