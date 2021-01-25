«Уикомб» — «Тоттенхэм»: ставка Александра Мостового на игру Кубка Англии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Кубка Англии «Уикомб Уондерерз» — «Тоттенхэм».
Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-2) за 2,19.
«Уикомб Уондерерз» прошел в 1/16 финала Кубка ФА после победы над «Престоном» (4:1). «Тоттенхэм» вынес из розыгрыша «Марин» (5:0).
«Шпоры» потеряли концентрацию и не смогли удержать лидирующее положение в турнире Премьер-Лиги, которое удерживали на протяжении нескольких туров. После 18 поединков в активе столичной команды девять побед и шесть мирных исходов, что принесло 33 очка и пятое место в турнирной таблице.
«Уикомб Уондерерз» в минувшем первенстве занял третье место в Лиге1 и вышел во второй по силе турнир Англии. За 23 тура текущего первенства подопечные Гарета Эйнзуорта добыли только три победы и 15 очков, что привело новичка на последнее место, которое гарантировано отправит коллектив первую лигу.
Нельзя не отметить ужасные показатели коллектива в линии обороны, которая пропустила 35 раз.
В составе хозяев не смогут сыграть Гейп и Стюарт. У гостей в лазарете только Ло Селсо.
Клубы английского Чемпионшипа всегда являются неудобным и серьезным препятствием для команд из Премьер-Лиги. Если «Тоттенхэм» подойдет к этому матчу с должным настроем, то шансов у аутсайдера не будет. Ожидаю успех Лондона за счет класса с разницей не менее, чем в два гола», — сказал Мостовой.
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