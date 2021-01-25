«Йокерит» — «Авангард»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ 25 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Йокерит» — «Авангард».



Ставка: победа «Йокерита» в основное время за 2.36.



«Когда один из двух безусловных лидеров отечественного хоккея достаточно безропотно уступает дома иностранному клубу, сильно нелюбимому на просторах нашей бескрайней Родины из-за своих закидонов, последним из которых стал случай с «Салаватом», возникает немало вопросов. А уж когда турнирная ситуация требует от лидера резать такого иностранца на ремни, но он отдает ему два очка, которых в итоге и может не хватить для очередной победы в регулярном чемпионате КХЛ, вопросов становится на порядок больше.



Ладно, пусть армейцы разбираются с собой и в себе, а у нас на повестке дня другой вопрос: сможет ли «Авангард», уже не безусловный, но все-таки тоже лидер отечественного хоккея подхватить выпавшее из рук ЦСКА знамя и отомстить «Йокериту» в Хельсинки? И вот как раз последние матчи «ястребов» заставляют в этом сомневаться. Потому что они начали сплошь и рядом проигрывать равным себе, а «Йокерит» в данный момент и является таким клубом. А еще «Авангард» в последнее время начал проигрывать выездные матчи, и это еще один звоночек не в его пользу.



В общем, вы думайте, что хотите, можете делать ставки с патриотической точки зрения, но я все-таки поставлю на горячих финских парней, которые после возвращения из Москвы находятся в прекрасном настроении. Поэтому вслед за ЦСКА они прибьют и «Авангард» и даже сделают это в основное время, пусть и с минимальным преимуществом в счете», — сказал Лебедев.

«Йокерит» — «Авангард». Прогноз: Илья Ковальчук и Якупов накажут букмекеров за глупость В семи из восьми предыдущих очных встреч забивалось не больше четырёх голов.