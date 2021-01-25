«Йокерит» — «Авангард»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ 25 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Йокерит» — «Авангард».
Ставка: победа «Йокерита» в основное время за 2.36.
«Когда один из двух безусловных лидеров отечественного хоккея достаточно безропотно уступает дома иностранному клубу, сильно нелюбимому на просторах нашей бескрайней Родины из-за своих закидонов, последним из которых стал случай с «Салаватом», возникает немало вопросов. А уж когда турнирная ситуация требует от лидера резать такого иностранца на ремни, но он отдает ему два очка, которых в итоге и может не хватить для очередной победы в регулярном чемпионате КХЛ, вопросов становится на порядок больше.
Ладно, пусть армейцы разбираются с собой и в себе, а у нас на повестке дня другой вопрос: сможет ли «Авангард», уже не безусловный, но все-таки тоже лидер отечественного хоккея подхватить выпавшее из рук ЦСКА знамя и отомстить «Йокериту» в Хельсинки? И вот как раз последние матчи «ястребов» заставляют в этом сомневаться. Потому что они начали сплошь и рядом проигрывать равным себе, а «Йокерит» в данный момент и является таким клубом. А еще «Авангард» в последнее время начал проигрывать выездные матчи, и это еще один звоночек не в его пользу.
В общем, вы думайте, что хотите, можете делать ставки с патриотической точки зрения, но я все-таки поставлю на горячих финских парней, которые после возвращения из Москвы находятся в прекрасном настроении. Поэтому вслед за ЦСКА они прибьют и «Авангард» и даже сделают это в основное время, пусть и с минимальным преимуществом в счете», — сказал Лебедев.
- 25 января 2021
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 24 января 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:54
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00