«Йокерит» — «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ 25 января

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Йокерит» — «Авангард».
Ставка: «Авангард» не проиграет за 1.61.
«Матч пройдёт в Хельсинки, на домашней арене «Йокерита», но всё же я отдаю предпочтение «Авангарду». «Йокерит» в последнее время показывает не очень хорошие результаты и, например, в прошлой домашней игре уступил «Барысу» со счётом 1:4.
«Авангард» же сейчас одна из лучших команд чемпионата, которая стабильно набирает очки и борется за лидерство Восточной конференции. Правда, в матче не примут участия такие важные игроки, как Иржи Секач и Вилле Пока, но, с другой стороны, у омичей большая обойма классных игроков. Например, не так давно «Авангард» усилил Илья Ковальчук, и он уже начал приносить пользу своей команде. В дальнейшем он продолжит забивать и способен стать одним из лидеров команды.
«Авангард» в последних матчах достаточно много пропускает, но и сам отличается высокой результативностью. «Йокерит» также в целом можно назвать атакующей командой. Мы увидим интересную открытую игру, в которой «Авангард» не проиграет в основное время», — сказал Вуйтек.
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