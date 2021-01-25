«Йокерит» — «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ 25 января

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Йокерит» — «Авангард».



Ставка: «Авангард» не проиграет за 1.61.



«Матч пройдёт в Хельсинки, на домашней арене «Йокерита», но всё же я отдаю предпочтение «Авангарду». «Йокерит» в последнее время показывает не очень хорошие результаты и, например, в прошлой домашней игре уступил «Барысу» со счётом 1:4.



«Авангард» же сейчас одна из лучших команд чемпионата, которая стабильно набирает очки и борется за лидерство Восточной конференции. Правда, в матче не примут участия такие важные игроки, как Иржи Секач и Вилле Пока, но, с другой стороны, у омичей большая обойма классных игроков. Например, не так давно «Авангард» усилил Илья Ковальчук, и он уже начал приносить пользу своей команде. В дальнейшем он продолжит забивать и способен стать одним из лидеров команды.



«Авангард» в последних матчах достаточно много пропускает, но и сам отличается высокой результативностью. «Йокерит» также в целом можно назвать атакующей командой. Мы увидим интересную открытую игру, в которой «Авангард» не проиграет в основное время», — сказал Вуйтек.

«Йокерит» — «Авангард». Прогноз: Илья Ковальчук и Якупов накажут букмекеров за глупость В семи из восьми предыдущих очных встреч забивалось не больше четырёх голов.