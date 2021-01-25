«Атлетик» — «Хетафе»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 20-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Атлетик» — «Хетафе».



Ставка: «Атлетик» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.53.



«Выиграв Суперкубок Испании, «Атлетик» играл в матче Кубка Короля в Ибице в составе, далёком от основного. Но лидеров пришлось выпускать на замены, и в итоге баски вырвали волевую победу 2:1 в компенсированное время. В итоге игроки основы всё-таки отыграли не слишком много времени и наверняка достаточно восстановились от суперкубковых баталий, чтобы начать блистать и в чемпионате.



«Атлетик» сильнее «Хетафе» и на своём поле едва ли уступит «синеньким». Однако «Хетафе» на ходу. Команда Пепе Бордаласа одержала две победы подряд, а Аленья и Кубо быстро вписались в командную игру. Так что ставить на чистую победу басков я не рискну, но ставка на «Атлетик» с форой (0) при коэффициенте выше, чем 1.55, кажется мне вполне оправданной.



А учитывая, что обе команды в принципе низовые, вполне можно поставить и на то, что «Атлетик» не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча», — полагает Вишневский.

«Атлетик» — «Хетафе». Прогноз: баски потеряют бдительность после победы над «Барселоной» «Атлетик» на кураже, но из-за кубковых поединков будет меньше отдыхать. А ведь скамейка не самая внушительная.