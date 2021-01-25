«Атлетик» — «Хетафе»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 20-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Атлетик» — «Хетафе».
Ставка: «Атлетик» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.53.
«Выиграв Суперкубок Испании, «Атлетик» играл в матче Кубка Короля в Ибице в составе, далёком от основного. Но лидеров пришлось выпускать на замены, и в итоге баски вырвали волевую победу 2:1 в компенсированное время. В итоге игроки основы всё-таки отыграли не слишком много времени и наверняка достаточно восстановились от суперкубковых баталий, чтобы начать блистать и в чемпионате.
«Атлетик» сильнее «Хетафе» и на своём поле едва ли уступит «синеньким». Однако «Хетафе» на ходу. Команда Пепе Бордаласа одержала две победы подряд, а Аленья и Кубо быстро вписались в командную игру. Так что ставить на чистую победу басков я не рискну, но ставка на «Атлетик» с форой (0) при коэффициенте выше, чем 1.55, кажется мне вполне оправданной.
А учитывая, что обе команды в принципе низовые, вполне можно поставить и на то, что «Атлетик» не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча», — полагает Вишневский.
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