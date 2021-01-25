«Спартак» — «Торпедо»: прогноз Фёдора Канарейкина на встречу КХЛ

Известный тренер Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Торпедо».



Ставка: победа «Спартака» в матче за 1.78.



«С кем бы ни играл мой родной клуб, всегда переживаю за него и желаю ему победы. Команда после трёх хороших, уверенных побед над «Трактором» и «Йокеритом» (в гостях), а также над «Локомотивом» дома потерпела три поражения кряду, причём два из них на своём льду. Судя по всему, борьба за место в плей-офф (видимо, за восьмую позицию на Западе) между «Спартаком» и «Витязем» будет до последних туров.



У торпедовцев положение дел получше. Они пусть и на 8-м месте на Востоке, но всё же занимают уверенно место в плей-офф. От 9-го места отрыв в 12 (!) очков, что при двухочковой системе и при оставшихся матчах отыграть практически нереально.



Матч будет непростым для обеих команд. Красно-белым необходимо прервать серию поражений. Думаю, что команды порадуют нас результативным матчем, ну и, конечно же, очень верю, что «Спартак» победит», — сказал Канарейкин.

«Спартак» — «Торпедо». Прогноз: Знарок, Широков и Пивцакин вернутся в зону плей-офф КХЛ «Спартак» потерпел три поражения подряд, забросив всего две шайбы. И опустился на девятое место.