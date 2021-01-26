«Автомобилист» — «Металлург» Мг: ставка Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Автомобилист» и «Металлург» Мг.



Ставка: минимум 5 шайб в матче за 1.93.



«Эти команды очень похожи по статистике и стоят близко друг к другу в таблице Восточной конференции.



«Металлург» — третий (63 очка в 48 матчах, разница шайб 131-114). «Автомобилист» — пятый (59 очков в 49 матчах, разница шайб 130-121).



Что мы скажем о тонусе команд? «Металлург» на горячем коне, четыре победы подряд: в гостях над минским «Динамо» (4:2), дома над «Салаватом Юлаевым» (3:2), «Локомотивом» (4:1), рижским «Динамо» (5:3).



«Автомобилист» недавно тоже имел серию из четырёх побед, но проиграл в последних двух матчах дома. И если 1:3 от СКА ещё можно понять, то разрыв от «Северстали» (3:6) понять тяжело. А как эти команды между собой играли раньше?



13 декабря – «Металлург» проиграл «Автомобилисту» дома (0:4).

9 октября – «Автомобилист» по буллитам уступил «Магнитке» (3:4).

2 октября – «Автомобилист» победил в Магнитогорске (2:3).

Да, интересно – все три матча выиграли гости.



Я бы в этом матче взял кэф 1.93 на то, что тотал этого матча в основное время составит больше 4.5. Рисковать со ставкой на победителя не стал бы. А вот увидеть приличное количество шайб мы тут вполне можем», — сказал Лысенков.

«Автомобилист» — «Металлург». Прогноз: Мозякин и Плотников сохранят 3-е место на Востоке «Автомобилист» очень нестабилен, а у «Металлурга» шесть побед в основное время в семи матчах 2021 года.