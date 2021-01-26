«Сибирь» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Сибирь» — «Нефтехимик».



Ставка: победа «Нефтехимика» в основное время за 4.24.



«Вот и пришло для «Сибири» время облегчённой концовки чемпионата, чего так до дрожи и обмороков боялись в Нижнем Новгороде. Но, как говорится, поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Поэтому теперь уже без разницы, какая у сибиряков будет концовка, все свои полимеры они профукали. Теперь они могут лишь лицезреть три дули, которые им одновременно показывают из Челябинска, Нур-Султана и Нижнего Новгорода и которые дают полную и законченную характеристику проведенному «Сибирью» сезону.



Поэтому нынче в Континентальной лиге всем перпендикулярно и фиолетово, как сыграют между собой два лузера Восточной конференции, но в то же время это создаёт немалые проблемы для любых прогнозистов. Чёрт его знает, кто и какие там кадровые эксперименты там затеет и, особенно, к чему это в итоге приведёт. Над обеими командами не довлеет результат, все уже знают, с кем продлят контракты, а кто пойдёт с котомкой по другим клубам КХЛ, а может быть даже и ВХЛ. Изменить уже почти ничего нельзя, поэтому дышать все будут свободно, и это вряд ли понравится вратарям, потому что о них во время матча будут думать в последнюю очередь.



Вот, собственно говоря, и всё. Ждём обильный на голы в обе стороны матч. Который вполне может завершиться победой гостей, поскольку «Нефтехимик» в последних матчах выглядит живее и веселее, нежели заморенная «Сибирь». Пусть так и будет: гостевая победа «Нефтехимика» с небольшим преимуществом в счёте, но при этом с большим общим количеством заброшенных шайб и в основное время», — сказал Лебедев.