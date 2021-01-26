«Автомобилист» — «Металлург» Мг: ставка Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Автомобилист» — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 2.64.



«Два последних домашних поражения «Автомобилиста» заставили не только задуматься, но и перевести екатеринбуржцев из списка подающих на первом этапе плей-офф полуфинальные надежды в список в этом самом первом этапе обречённых. Что-то в командном механизме сбоит и срабатывает далеко не всегда. И если поражение от СКА ещё можно объяснить, то шесть шайб, пропущенных на глазах родных болельщиков от тихой и мирной «Северстали», не лезут ни в какие ворота, хоть они туда и попали.



А «Магнитка» в Екатеринбург прибывает совсем не та, которую «Автомобилист» в этом сезоне дважды драл в Магнитогорске. Та «Магнитка» спотыкалась на обе ноги и сама не понимала, во что, черт побери, играет. Нынешняя «Магнитка» добавляет от матча к матчу, размеренно подходит к пику формы, и в общем и целом понятно, по каким направлениям идёт усиление. То есть объективно в данный момент гости если не на голову, то уж на полголовы точно выше.



Не будем забывать, что сразу после «Магнитки» екатеринбуржцам дважды играть с «Ак Барсом». Точнее там будет целых три матча с «барсами», но в середине «барсы» будут казахстанские. То есть «Магнитка» априори становится не тем соперником, в матче с которым надо рвать аорту и зубами вгрызаться в результат. Надо оставить силы на куда более мощного соперника.



И наконец последнее. Выше я уже упомянул, что «Автомобилист» в этом сезоне дважды обыграл «металлургов» в Магнитогорске. «Магнитка» в свою очередь ответила «Автомобилисту» тем же концом и по тому же месту, но уже в Екатеринбурге. И эта тенденция явного, почти вопиющего преимущества гостей только укрепляется. Гости выиграли пять последних матчей и шесть из семи тоже последних матчей.



То есть всё, абсолютно всё говорит за «Магнитку». И я присоединяюсь к этому хору. Гости победят, скорее всего, в одну или две шайбы и сделают это в основное время», — сказал Лебедев.

«Автомобилист» — «Металлург». Прогноз: Мозякин и Плотников сохранят 3-е место на Востоке «Автомобилист» очень нестабилен, а у «Металлурга» шесть побед в основное время в семи матчах 2021 года.