«Саутгемптон» – «Арсенал»: ставка Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 20-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Саутгемптон» – «Арсенал».



Ставка: победа «Саутгемптона» с форой (0) за 2.28.



«Артета неожиданно пожертвовал Кубком, уступил «Саутгемптону» и вылетел, за что получил нещадную критику на Альбионе. И в самом деле, решение убрать ногу с педали газа, когда у твоей команды стало наконец многое получаться, было непонятным. И с футбольной точки зрения, и с психологической.



Ну а «Саутгемптон» вновь проявил себя молодцом. «Святые» вчистую переиграли «канониров» в матче чемпионата в декабре, пусть и не выиграли, и выглядели лучше в игре на Кубок. Нет сомнения в том, что и во вторник они будут так же заряжены на победу и попытаются соперника задушить, как они это умеют делать.



Игра должна получиться интересной – в этом нет никаких сомнений. «Арсенал» — удобный соперник для машины Хязенхюттля. К тому же когда сам «Арсенал» показал слабину и сдался на милость победителя несколькими днями ранее», — сказал Петросьян.