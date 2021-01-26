«Бетис» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Бетис» — «Реал Сосьедад» в 1/8 финала Кубка Испании сезона-2020/2021.



Ставка: ТМ 1 в 1-м тайме за 1.94.



«Буквально несколько дней назад эти команды играли друг с другом в рамках чемпионата Испании. Как и предполагалось, матч получился результативным, команды забили друг другу. «Реал» вел 2:0, но не удержал преимущество. В концовке Хоакин и забил, и сделал голевую передачу на Канальеса.



Можно, наверное, было бы и от этого матча ждать какой-то сверхрезультативности. Но учитывая, что это Кубок Испании и здесь команды хотят пройти как можно дальше, они постараются свести риск к минимуму. Боюсь, что такой же результативный футбол, как выдали команды в Сан-Себастьяне, в Севилье может не прокатить.



«Бетис» на этот раз хозяин поля. И здесь, думаю, игра получится более аккуратной. Вряд ли она будет такой же, как в рамках чемпионата.



Попробую взять — «тотал первого тайма меньше 1 мяча» за 1,94. Думаю, раскрываться сразу в этом матче никто не станет», — сказал Генич.