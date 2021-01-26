«Сибирь» — «Нефтехимик»: ставка Александра Кожевникова на игру КХЛ 26 января

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Нефтехимик».



Ставка: победа «Сибири» в основное время за 1.69.



«У нижнекамцев сейчас идёт хорошая победная серия, дома обыграли финнов и рижан, а в выездном поединке — китайцев. При этом крупно проиграли «Торпедо» со счётом 1:7.



Я думаю, сибиряки, по сути, потерявшие уже мотивацию к борьбе, будут иметь огромное и непреодолимое желание сегодня добиться положительного для себя результата. Вот просто ради принципа, я так считаю. Это важно для новосибирцев прежде всего с психологической точки зрения. Хотя «Нефтехимик» в таблице ещё ниже и имеет на 12 баллов меньше, но это не значит, что ребята выйдут на игру спустя рукава.



Сибирякам очки нужнее. Пусть даже так получается, что они их не спасут, но для них это очень важно. Так что новосибирцы будут рвать и метать. Они попробуют оставить хотя бы маленькую надежду. Зацепиться, а там кто знает. И будут максимально заряжены и настроены на сегодняшнее противостояние», — сказал Кожевников.