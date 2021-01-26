«Жирона» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на игру Кубка Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Жирона» — «Вильярреал» в 1/8 финала Кубка Испании сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Вильярреала» за 1.80.



«Кубок Испании, и уже 1/8 финала. Начинаем с поездки в Каталонию. Там «Жирона» будет принимать «Вильярреал». И это уже второй матч, в котором «Жирона» будет принимать команду в жёлтой форме. С «Кадисом» сумели разобраться — 2:0. Но в первом тайме моментов почти не было. Во втором Фернандес два момента реализовал, и «Жирона» выиграла 2:0. Она спокойненько отбилась, пройдя дальше.



Кстати, «Жирона» ко всем последним положительным результатам приплюсовала победу над лидером Сегунды — «Эспаньолом» (1:0). Так что она сейчас выглядит весьма неплохо. К тому же вернулся сейчас главный голеадор, легенда клуба Кристиан Стуани.



Но «Вильярреал» – команда другого порядка, других возможностей и состава. И мы знаем, что тренер команды Унаи Эмери — прожжённый кубковый боец. Не просто так «Севилья» с ним выигрывала трофеи. Да и не просто так он удачно работал в «Валенсии». Но были провалы в Лиге чемпионов.



Но сейчас мы говорим о Кубке Испании. Сейчас мы говорим об этом турнире. И опыт Эмери должен помочь «Вильярреалу» пройти дальше. В основное время это будет сделать непросто. На прошлой стадии «Вильярреал» с трудом обыграл «Тенерифе», забив в самой концовке. В последнем матче чемпионата с «Уэской» «Вильярреал» вообще не отличился. Но возможности «Вильярреала» и его состав должны ему помочь обыграть «Жирону» на выезде. Здесь уже не до ошибок.



Можно за 1.8 сыграть чистую победу «Вильярреала». Либо рассмотрите вариант с низом. «Жирона» мало забивает и мало пропускает. В последних пяти-шести матчах у неё только низы. Сейчас к тому же многое на кону. Так что я бы ещё рассмотрел «Вильярреал» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча» за 1.86», — сказал Генич.