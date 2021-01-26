«Интер» — «Милан»: прогноз Максима Калиниченко на матч Кубка Италии

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Кубка Италии «Интер» — «Милан».



Ставка: победа «Милана» с форой (0) за 2.56.



«В четвертьфинальном матче Кубка Италии нас ждёт миланское дерби. «Интер» в этой встрече выступает в роли номинального хозяина поля.



Можно сказать, что оба клуба подходят к этой встрече в почти одинаковой форме. Обе команды начали терять очки в последних матчах. Хотя ещё недавно миланские клубы были почти непобедимы, особенно «Милан».



Сейчас команда Пиоли всё ещё лидирует в Серии А. Отрывается она от соперников на два и более очка. Собственно, «Интер» и является главным преследователем «Милана». Сам он опережает «Рому» с третьего места на четыре очка.



В общем, миланские клубы на время захватили лидерство в итальянском чемпионате. Пока неизвестно, как скоро смогут их догнать «Ювентус» и другие команды Серии А.



Зачастил «Милан» в последних матчах с неудачными результатами. В пяти встречах он уже дважды позволил себе проиграть. Сперва он уступил «Ювентусу» (1:3), что для многих не стало сюрпризом, а вот в последнем туре вновь проиграл «Аталанте», что вызвало уже больше вопросов. В матче с бергамасками миланцы уступили со счётом 0:3.



Последние матчи «Интера» при этом тоже нельзя назвать безошибочными. За четыре встречи в чемпионате он потерял почти столько же очков, один раз проиграв «Сампдории» (1:2), а также дважды поделив очки с «Ромой» и «Удинезе» (2:2 и 0:0). Такие результаты команды Конте я считаю менее убедительными, чем у «Милана». Всё-таки потеря очков в матчах с «Сампдорией» и «Удинезе» — важный пункт в понимании нынешней формы команды.



Я думаю, «Милан» будет сильнее в этом их противостоянии. Встреча двух соседей по городу всегда обещает быть интересной и наполненной эмоциями. Сейчас клуб Пиоли всё-таки находится в лучшей форме. Он также уже успел усилиться ещё одним атакующим ветераном, Манджукичем.



В своём прогнозе я немного перестрахуюсь. На точный счёт или количество голов ставить не стану. Вижу несколько разных итогов этой игры. Всё зависит от подготовки обеих команд и их боевого настроя. Моя ставка в этой игре – победа «Милана» с форой (0)», — сказал Калиниченко.

«Интер» — «Милан». Прогноз: Златан Ибрагимович и Марио Манджукич не отдадут Конте дерби Битва лидеров Серии А рискует стать украшением четвертьфиналов Кубка Италии.