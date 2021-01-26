«Саутгемптон» — «Арсенал»: прогноз Александра Мостового на игру АПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Арсенал».
Ставка: ничья за 3.60.
«Саутгемптон» довольно резво стартовал в текущем сезоне английской Премьер-Лиги, где после 18 туров расположился на десятой позиции.
В активе «святых» восемь побед и пять мирных исходов, которые принесли 29 очков, что на два больше, чем у сегодняшнего противника, при одной игре в запасе. 4 января хозяева одолели «Ливерпуль» (1:0), после чего проиграли на выезде «Лестеру» (0:2).
«Арсенал» в минувшем сезоне выиграл Кубок и Суперкубок Англии, но в турнире АПЛ лондонский клуб пока на экваторе таблицы, хотя команда имеет серьезный потенциал. В активе «красно-белых» восемь викторий и три мирных исхода, которые принесли 27 очков и 11-е место вслед за сегодняшним противником.
У гостей не сыграет Мари и под вопросом выход на поле Себальоса и Обамеянга. В составе хозяев в лазарете Вестергорд, Дженепо, Обафеми, Редмонд и Смолбон.
«Арсеналу» в этом сезоне не позавидуешь. Команда имеет отличный подбор игроков и тренера, но просто черная полоса пока не позволяет выйти на первые позиции.
В этой игре я не отдам предпочтение никому и ожидаю мирный исход», — сказал Мостовой.
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