«Интер» — «Милан»: прогноз Виктора Гусева на матч 1/4 финала Кубка Италии

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка Италии «Интер» — «Милан».



Ставка: ничья за 3.80.



«Команды борются за чемпионство. «Милан» идёт на первом месте. «Интер» отстаёт на два очка. В последнем туре обе команды сыграли неважно, «Милан» так вообще кошмарно.



«Интер», завершив матч вничью с «Удинезе» на чужом поле, не воспользовался возможностью и не догнал «Милан» в турнирной таблице. Догнать было можно, потому что «Милан» на своём поле потерпел поражение от «Аталанты» 0:3. Златан Ибрагимович нам напомнил, что это всего-лишь второе поражение в 38 матчах Серии А, но он отметил, что команда сыграла кошмарно. Теперь есть шансы себя реабилитировать, но в довольно сложных условиях.



Игра состоится 26 января. Уже 30-го — очередные матчи чемпионата, где нужно продолжать гонку за «скудетто».



В каких составах выйдут на поле команды? Я не очень допускаю мысль, что будут кубковые послабления. Это миланское дерби. Однако могут быть изменения в стартовых составах из-за напряжённого графика. Это будет способствовать усилению команды в конкретном матче.



Интересна будет заочная дуэль Ибрагимовича и Лукаку, двух главных бомбардиров этих команд. Оба они в предыдущем туре не отличились.



Что касается последних выездных матчей «Милана» на Кубок, то в семи из восьми игр забивалось не больше двух мячей. Я должен сказать, что не стал бы ставить на какое-то голевое пиршество. Я думаю, что будет напряжённая игра с небольшим количеством голов, но не на это будет моя ставка.



Возможно, я учту общую статистику. 227 матчей сыграли команды между собой. 82 победы у «Интера» и 78 побед у «Милана», но при этом 67 ничьих. Ничьи довольно часто.



Если говорить о статистике, то последняя победа «Милана» над «Интером» была в 2016 году, и то дома. Но это до прошлого года. В прошлом году «Милан» наконец-то победил со счётом 2:1 в гостях. Нарушена была статистика, которая складывалась не в пользу «Милана».



Конечно, раненый зверь — «Милан», но в каком-то смысле ранен и «Интер». Очень много моментов, которые, как мне кажется, уравнивают силы команд в этом матче. Соперники принципиальные, а значит, матч будет интересным», — сказал Гусев.

«Интер» — «Милан». Прогноз: Златан Ибрагимович и Марио Манджукич не отдадут Конте дерби Битва лидеров Серии А рискует стать украшением четвертьфиналов Кубка Италии.