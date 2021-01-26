«Вест Бромвич» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на игру чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 20-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Бромвич» — «Манчестер Сити».



Ставка: «Манчестер Сити» забьёт минимум 3 мяча за 1.85.



«В последнее время матчи между этими соперниками получаются верховыми. Сейчас «дрозды» безобразно играют в обороне. Ну а «Манчестер Сити» потихоньку возвращается к своей прежней форме.



Ставка «обе забьют», как правило, играет в этих матчах. Сразу 9 из 10 последних очных встреч команд в Премьер-лиге получились верховыми.



Если говорить о противостоянии этих соперников на стадионе «Вест Бромвича», то команды забивают здесь как минимум четыре мяча. Я предлагаю поставить на ИТБ2 (2.5). Я практически не сомневаюсь, что эта ставка зайдёт.



«Манчестер Сити» пока не самая результативная команда АПЛ. Она идёт в пятёрке или шестёрке по этому показателю, но в последнее время уже были видны перемены в игре «горожан». Они им к лицу», — сказал Казаков.

«Вест Бромвич» — «Манчестер Сити». Прогноз: Сульшер, берегись! Гвардиола хочет в лидеры «Горожане» побеждают уже десять матчей подряд. В семи из них – всухую.