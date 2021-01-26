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«Вест Бромвич» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на игру чемпионата Англии

«Вест Бромвич» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на игру чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 20-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Бромвич» — «Манчестер Сити».

Ставка: «Манчестер Сити» забьёт минимум 3 мяча за 1.85.

«В последнее время матчи между этими соперниками получаются верховыми. Сейчас «дрозды» безобразно играют в обороне. Ну а «Манчестер Сити» потихоньку возвращается к своей прежней форме.

Ставка «обе забьют», как правило, играет в этих матчах. Сразу 9 из 10 последних очных встреч команд в Премьер-лиге получились верховыми.

Если говорить о противостоянии этих соперников на стадионе «Вест Бромвича», то команды забивают здесь как минимум четыре мяча. Я предлагаю поставить на ИТБ2 (2.5). Я практически не сомневаюсь, что эта ставка зайдёт.

«Манчестер Сити» пока не самая результативная команда АПЛ. Она идёт в пятёрке или шестёрке по этому показателю, но в последнее время уже были видны перемены в игре «горожан». Они им к лицу», — сказал Казаков.

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«Горожане» побеждают уже десять матчей подряд. В семи из них – всухую.
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