«Вест Бромвич» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на игру чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 20-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Бромвич» — «Манчестер Сити».
Ставка: «Манчестер Сити» забьёт минимум 3 мяча за 1.85.
«В последнее время матчи между этими соперниками получаются верховыми. Сейчас «дрозды» безобразно играют в обороне. Ну а «Манчестер Сити» потихоньку возвращается к своей прежней форме.
Ставка «обе забьют», как правило, играет в этих матчах. Сразу 9 из 10 последних очных встреч команд в Премьер-лиге получились верховыми.
Если говорить о противостоянии этих соперников на стадионе «Вест Бромвича», то команды забивают здесь как минимум четыре мяча. Я предлагаю поставить на ИТБ2 (2.5). Я практически не сомневаюсь, что эта ставка зайдёт.
«Манчестер Сити» пока не самая результативная команда АПЛ. Она идёт в пятёрке или шестёрке по этому показателю, но в последнее время уже были видны перемены в игре «горожан». Они им к лицу», — сказал Казаков.
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