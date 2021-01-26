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«Вест Бромвич» — «Ман Сити»: ставка Александра Мостового на матч 20-го тура АПЛ

«Вест Бромвич» — «Ман Сити»: ставка Александра Мостового на матч 20-го тура АПЛ
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч АПЛ «Вест Бромвич» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» и меньше 4 голов в матче за 1.94.

«Вест Бромвич» в минувшем сезоне отметил 100-летний юбилей первой и последней победы в чемпионате Англии. Команда добыла вторую позицию в Чемпионшипе, что принесло путёвку в элитную серию.

После 19 туров «дрозды» в поисках свой игры. В активе «альбиона» две победы и пять мирных исходов, которые принесли 11 очков и 19-е место в турнирной таблице. В четырёх последних турах хозяева на выезде неожиданно одолели «Вулверхэмптон» (3:2), при этом три остальных поединка проиграли.

«Манчестер Сити» не смог удержать титул чемпиона в минувшем первенстве, да и старт текущего чемпионата Премьер-лиги провёл не лучшим образом. В последних турах «Сити» просто не узнать. Все четыре игры 2021 года «небесные» выиграли с общим счётом 10:1. В последней дуэли подопечные Пепа Гвардиолы на своём поле одолели «Астон Виллу» (2:0).

В составе хозяев на поле не смогут выйти Диангана и Таунсенд. В лазарете гостей Агуэро, Аке, Де Брёйне и Уокер.

Я считаю, что «Сити» нашёл свою игру и шансов у аутсайдера нет. Если «Манчестер Сити» не будет обыгрывать таких противников, то речи о борьбе за победу в АПЛ не будет.

Скорее всего, фаворит будет уверенно владеть мячом и решит исход поединка в свою сторону», — сказал Мостовой.

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«Горожане» побеждают уже десять матчей подряд. В семи из них – всухую.
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