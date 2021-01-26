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«Саутгемптон» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч 20-го тура АПЛ

«Саутгемптон» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч 20-го тура АПЛ
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Саутгемптон» — «Арсенал».

Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.00.

«Очень интересно будет понаблюдать эту встречу. Здесь получается почти так, как в американских лигах. Подобие серии. Только что в выходные играли в Кубке Англии, а сейчас на том же месте матч чемпионата. Все может измениться, как, например, поменялся характер игры в противостоянии «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

Безусловно, будет другой состав «Арсенала», более звездный, более жизнеспособный. Кубковой игрой в целом Артета пренебрег. И в его ситуации это трудно понять. «Саутгемптон» — команда очень интересная, тренерская. Она может играть и от себя, и от соперника.

Думаю, «Арсенал» выйдет с целью реабилитироваться, отомстить, а «Саутгемптон» подхватит обмен ударами. Он лучше выстроен, взаимопонимание на великолепном уровне. «Арсенал» больше рассчитывает на моменты, на мастерство индивидуалистов.

Мне кажется, снова «Саутгемптон» будет ближе к победе. Но возьму «тотал больше 2,5 мяча». Не думаю, что снова «канониры» останутся без гола, все-таки появятся основные игроки. Но в целом меня не удивит любой исход. Другое дело, что здесь уже команды не будут так осторожны, как 3 дня назад в Кубке Англии».

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