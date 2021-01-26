«Фонбет» — официальный партнер «Милана» в России и СНГ

БК «Фонбет» стала новым официальным беттинг-партнером итальянского «Милана» в России и СНГ.



Футбольный клуб «Милан» и «Фонбет» подписали долгосрочное партнерское соглашение, которое будет направлено на популяризацию футбола на территории России и стран СНГ.



В рамках сотрудничества брендинг «Фонбет» разместят на домашних матчах «Милана» в Серии А. Логотип компании можно будет найти на официальном сайте «россонери» и в приложении клуба. Клиентов «Фонбет» ждут специальные акции и предложения, разработанные совместно с «Миланом». Партнеры планируют производство эксклюзивного контента для болельщиков клуба в России и странах СНГ.



«Мы счастливы приветствовать компанию «Фонбет» в рядах наших партнеров. Футбол — это неисчерпаемый источник эмоций и азарта. Это новое партнерское соглашение позволит разделить наш путь развития вместе с одним из самых авторитетных и развивающихся брендов на территории России и СНГ», — заявил глава финансового департамента «Милана» Каспер Стильвиг.



«Мы рады объявить о столь значимом партнерстве для «Фонбет». Нам очень близки ценности и дух «Милана». Спонсорство клуба для нас — это выход на новый международный уровень. «Фонбет» активно развивается не только в России, но и на СНГ пространстве. Партнерство с клубом поможет нам укрепить имидж надежного и лидирующего букмекера. А болельщиков ждет множество акций и уникальных призов от «Фонбет» и «Милана», — прокомментировала соглашение директор по маркетингу БК «Фонбет» Алина Якиревич.

«Фонбет» – новый официальный партнёр мадридского «Реала» в России и СНГ