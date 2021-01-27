«МЮ» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Александра Мостового на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» всухую за 1.94.



«Манчестер Юнайтед» неплохо провёл групповой этап Лиги чемпионов, но итогом выступлений «красных дьяволов» стало только третье место, которое принесло путёвку в Лигу Европы.



Намного лучше обстоят дела у манкунианцев в Премьер-Лиге, где болельщики дождались первой позиции от своей любимой команды. За 19 туров в активе «МЮ» 12 викторий и 4 ничьи, что принесло 40 очков, но потенциально земляки из «Сити» имеют возможность обойти команду.



«Шеффилд Юнайтед» в этом сезоне просто не узнать. После 19 туров у «клинков» одна виктория и два мирных исхода, что принесло пять очков и последнее место, что уже на 12 меньше, чем у команд из безопасной зоны. После первого успеха в сезоне в игре с «Ньюкаслом» (1:0), гости проиграли «Тоттенхэму» (1:3).



В составе хозяев не выйдут на поле Джонс, Пеллистри, Рохо и Рэшфорд. У гостей в лазарете Макберни, Робинсон и Берг.



В этой игре встречаются противоположные полюса. Я считаю, что в этой дуэли у гостей нет никаких шансов. Подопечные Сульшера на ходу и сумеют одержать лёгкую победу, причём не жду даже забитых мячей в исполнении андердога», — сказал Мостовой.

«МЮ» — «Шеффилд». Прогноз: «Ливерпуль» Сульшер выбил, лидерство в АПЛ тоже сохранит Беспроигрышная серия манкунианцев в чемпионате Англии достигла отметки в 13 матчей.