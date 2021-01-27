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«Динамо» М — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

«Динамо» М — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Динамо» Москва — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и меньше 6 шайб в матче за 3.19.

«Когда я слышу об этом московском дерби, у меня всплывает такой образ-стереотип: ЦСКА чаще всего побеждает «Динамо», и в этом матче мы видим очень мало шайб. Где-нибудь 1:0 или 2:1.

В этом регулярном чемпионате всё так и происходило. 6 октября – ЦСКА побеждает «Динамо» со счётом 2:0. 18 октября – ЦСКА обыгрывает «Динамо» со счётом 2:1.

1 ноября – а вот здесь случился разрыв шаблона, и «Динамо» обыграло ЦСКА со счётом 4:3. Причём бело-голубым удалось развить своё преимущество до 4:1, но они едва не упустили победу. Дубль сделал Дмитрий Яшкин, гол забил Вадим Шипачёв.

То есть если оборона ЦСКА не может сдержать динамовских лидеров, мы видим такой результат.

«Динамо» в последних трёх матчах проиграло два раза – «Сибири» (3:4 Б) и «Барысу» (0:2), но победило рижское «Динамо» (5:2).

ЦСКА выдал серию из трёх побед – над СКА (3:1), «Спартаком» (2:1), «Амуром» (3:2), но проиграл дома «Йокериту» (1:3).

Я бы в этом матче взял кэф 3.19 на то, что сбудутся два условия: ЦСКА одержит победу в основное время, а общий тотал этой игры составит меньше 5.5. Почему-то кажется, что упомянутый выше стереотип на этот раз не будет нарушен», — сказал Лысенков.

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