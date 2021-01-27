СКА – «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 СКА – «Северсталь».



Ставка: победа СКА за 1.45.



«В противостояниях питерского и череповецкого клубов всё выверено с аптекарской точностью. На одну победу «Северстали» приходится четыре победы СКА. Последний раз череповчане выигрывали в конце прошлого сезона, в нынешнем СКА выиграл уже трижды, то есть у «армейцев» осталась ещё одна «невостребованная» победа, которую он и должен одержать для своих зрителей.



Но не всё здесь так просто. Сейчас ситуация такова, что витязе-спартаковский дуэт, воюющий за последнее зачётное, то есть восьмое, место в Западной конференции, лёгким движением руки может превратиться в трио, разыгрывающее уже два места в плей-офф. Пока «Спартак» с «Витязем» заочно бодаются и в бодании этом периодически набирают очки, «Северсталь» очки набирает реже. И вышеупомянутый дуэт приблизился уже на дистанцию пистолетного выстрела. По идее, череповчане должны были хоть что-нибудь брать в Минске, но там у них ничего не получилось, и тревожные колокольчики начали свою заливистую трель. То есть в Северной Пальмире череповчане будут по-всякому упираться. Другое дело, что вряд ли тут что-то получится, но они по крайней мере попытаются — хотя бы для очистки совести.



И хотелось бы им что-то отмерить в грядущем матче, но за старания очков в хоккее, увы, не дают. Поэтому остаётся спрогнозировать очередную достаточно закономерную победу СКА, которая ей на сегодняшний день на фиг не нужна. А вот «Северстали» нужна, как мама, но она её не увидит.



СКА в основное, с минимальным преимуществом в счёте», — сказал Лебедев.