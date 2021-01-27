«Севилья» — «Валенсия»: прогноз Александра Вишневского на матч Кубка Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании сезона-2020/2021 «Севилья» — «Валенсия».



Ставка: проход «Севильи» за 1.32.



«Я отмечу, что из Кубка Короля уже вылетели «Реал Мадрид», «Атлетико Мадрид», и «Севилья» понимает, что она самая сильная команда из тех, которые остались, после «Барселоны». А может быть, и впереди «Барселоны» — в чемпионате Испании команды идут примерно вровень. «Валенсия», которая идёт в нижней трети турнирной таблицы, понимает, что много сильных команд уже вылетели и можно подумать о трофее и спасти каким-то образом неудачный сезон. На кону многое, думаю, что «Севилья» и «Валенсия» очень постараются нас порадовать, но я думаю, что у «Валенсии» ничего не получится, при всей моей любви к валенсийскому коллективу.



У «Севильи» есть очень важное преимущество. Во-первых, у «Севильи» было на сутки больше на подготовку. Во-вторых, у «Севильи» был лёгкий матч с «Кадисом», который не сильно заставил команду Лопетеги проявлять себя. А вот у «Валенсии» был очень сложный матч на «Ванда Метрополитано», где она проиграла 1:3, хотя выигрывала по ходу встречи. Валенсийцы оставили очень много сил, и после этого на третий день показать свою лучшую игру будет сложно «Валенсии», тем более что Диакаби получил травму и ослаблен центр обороны.



Мне кажется, что большая свежесть, наряду с большим классом и фактором своего поля, поможет «Севилье» выйти в следующий этап. Основная моя ставка – проход «Севильи». Коэффициент 1.32, наверное, не то, о чём вы мечтали увидеть в моём прогнозе, поэтому порекомендую что-то более сложное. Может быть, чистая победа «Севильи»? Не уверен, потому что проблема ставок на кубковые матчи такова, что можно не обязательно побеждать в основное время.



Если в чемпионате в каком-то матче ничья, а команде нужны три очка, то она будет стараться победу вырывать. В Кубке такого делать не обязательно, потому что у тебя есть дополнительное время. Если ты сильнее соперника, как это было в последнем кубковом матче «Барселоны», где она не очень стремилась дожать своего скромного соперника именно в основное время, понимая, что в дополнительное она легко победит, что она и сделала. Тут тоже может быть такая ситуация, что «Севилья» выиграет в дополнительное время. Вполне такое может быть, поэтому мне тут понравилась ставка на то, что здесь будет ничья или победа «Севильи» с разницей в один мяч. На это коэффициент 1.88. Эта ставка рискованная, но мне кажется, что вероятность прохода этой ставки выше 50%. Конечно, в футболе может произойти всё что угодно, но мне кажется, что самый вероятный исход здесь – победа «Севильи» в один мяч или ничья в основное время с последующим проходом «Севильи», — сказал Вишневский.

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