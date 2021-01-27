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«Йокерит» — «Сочи»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ в Финляндии

«Йокерит» — «Сочи»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ в Финляндии
Ставки / Прогнозы 0
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Йокерит» — «Сочи».

Ставка: победа «Йокерита» минимум в 2 шайбы за 1.50.

«Ожидалось, что где-то в это время «Йокерит» по всем расчетам должен был окончательно обходить на повороте минских «зубров» и, не меняя белья, приступать к гонке за другим «Динамо» — московским. Вместо этого «джокеры» как-то внешне безропотно уступили дома «Авангарду», тогда как минчане спокойно слопали дома «Северсталь». И теперь горячим финским парням надо снова гнаться за «зубрами», и вновь это будет напоминать бег на месте.

Почему на месте? Да потому что минчане в следующем туре скорее всего обыграют дома «Торпедо», которому в этом сезоне уже ничего не нужно. Тем самым у «Йокерита» выбора не остается: им надо любым способом забирать у сочинцев два очка, чтобы хотя бы сохранить нынешнее отставание от Минска, не говоря уже о большем.

То есть, опять-таки налицо матч, в котором хозяевам нужно все и еще чуть-чуть. А гостям давно уже не нужно ничего, кроме личных контрактов на следующий сезон. Такие матчи весьма предсказуемы и результаты в них предопределены. Поэтому я без малейших колебаний обзываю «Йокерит» потенциальным победителем в нужном нам матче. Причем победителем достаточно уверенным, в основное время и с преимуществом не менее чем в пару-тройку шайб», — сказал Лебедев.

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