«Аталанта» — «Лацио»: прогноз Максима Калиниченко на матч Кубка Италии

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Кубка Италии «Аталанта» — «Лацио».



Ставка: победа «Аталанты» за 1.88.



«Ещё один интересный матч нас ждёт в рамках Кубка Италии. В четвертьфинале сойдутся «Аталанта» и «Лацио». Бергамаски в этом матче будут принимать дома римлян.



Обе команды показывают неплохие результаты в последнее время. «Аталанта» вот уже очень давно не проигрывала. Её беспроигрышная серия составляет уже 13 матчей. Правда, команда Гасперини иногда играет вничью. Так, она дважды за последние встречи поделила очки с «Удинезе» и «Дженоа» (1:1 и 0:0). Таких соперников, конечно, «Аталанте» надо было побеждать.



У «Лацио» статистика за долгосрочный период не такая хорошая. Римляне иногда проигрывали. Однако если брать именно последние их встречи, то в них команда Индзаги только побеждает. Эта серия побед составляет у неё уже пять игр кряду. Кроме слабых соперников за это время она также обыграла, например, «Рому» (3:0) и «Сассуоло» (2:1).



В общем, обе команды подходят к этой встрече в хорошей форме. В домашнем чемпионате они при этом идут не на тех позициях, на которых бы, наверное, хотели. «Аталанта» располагается на пятом месте, а «Лацио» — на седьмом. Думаю, оба клуба всеми силами будут стараться в оставшейся половине сезона забраться в таблице как можно выше.



Тем интереснее, как они сыграют в очном матче завтра. «Аталанта» выступает в последнее время менее стабильно. Однако побеждает она с более крупным счётом, чем «Лацио». Римляне играют более сдержанно, однако это им приносило результат в последних матчах.



Борьба в этом матче нас ждёт упорная. Голы наверняка будут со стороны обеих команд. На точное их количество ставить не стану. Думаю, что в итоге всё-таки победит «Аталанта», — сказал Калиниченко.